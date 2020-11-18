Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'nın zor tercihi!
SHOW TV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
ARIZA DİZİSİ KONUSU
Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.
ARIZA OYUNCULARI
Tolga Sarıtaş
Ayça Ayşin Turan
Ahmet Mümtaz Taylan
Olgun Toker
Levent Can
Cavit Çetin Güner
Murat Daltaban
Dilara Aksüyek
Uygar Özçelik
Pınar Çağlar Gençtürk
Ali Rıza Kubilay
Yağızcan Konyalı
Yeşim Salkım
Yeşim Gül
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