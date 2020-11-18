Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'nın zor tercihi!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ali Rıza ve Halide arasında aşk rüzgarları eserken Muzaffer ise Ali Rıza'nın Halide ve intikamı arasında bir tercih yapmak zorunda olacağının uyarısını yapıyor. Haşmet bu soruyu Ali Rıza'ya sormasıyla işler karışıyor.