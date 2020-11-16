Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 10. bölüm full izle

Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorosu şu sıralar internette çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri detaylıca haberimizde yer verdik.

ARIZA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır.

Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar.

Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA OYUNCULARI