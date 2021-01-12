Arıza 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza Fatih'in intikamını alıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hailde, Ali Rıza'ya kavuşmanın sevinciyle Ali Rıza'ya sarılırken Haşmet ise Fuat'a intikam için gözdağı veriyor. Ali Rıza Fatih'in intikamı için harekete geçerken ihtiyarın kim olduğu da merak konusu oluyor.