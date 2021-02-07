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Arıza 21. bölüm full izle | Arıza son bölüm full izle Youtube

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Arıza, nefesleri kesecek 21. yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. İşte Arıza 21. bölüm full izle | Arıza son bölüm full izle Youtube...

Arıza 21. bölüm full izle | Arıza son bölüm full izle Youtube

Başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı sevilen dizide bu hafta Ali Rıza, Balaban’ı ararken, Balaban Halide’nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. Ali Rıza, sözünü tutabilecek mi? İşte Arıza 21. bölüm full izle | Arıza son bölüm full izle Youtube...

ARIZA 21. BÖLÜM FULL İZLE | ARIZA SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar’la artık bir araya gelmiştir ve Balaban’ı bulacağına dair ona söz verir. Ali Rıza, Balaban’ı ararken, Balaban Halide’nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir.

ARIZA 21. BÖLÜM FULL İZLE | ARIZA SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Arıza 21. bölüm full izle | Arıza son bölüm full izle Youtube

İhtiyar’ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza’nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

Arıza 21. bölüm full izle | Arıza son bölüm full izle Youtube

ARIZA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Fuat Ersoylu, Burak'ın isteği üzerine sade bir törenle defnedilir. İhtiyar'ın sağ kolu Safir ise Ali Rıza'yla temasa geçer ve Ali Rıza'ya ilk vazifesini verir. Burak babasının ölmeden önce kendisine söylediği bir isimin peşine düşer.

Arıza 21. bölüm full izle | Arıza son bölüm full izle Youtube

Halide uzun zamandır hayalini kurduğu, Ali Rıza'yla başlarını dinleyebilecekleri ufak bir tatilin heyecanı içerisindedir. Muzaffer uzun yıllar sonra bir gerçeği Rukiye Hanım'a hatırlatma ihtiyacı hisseder.

Arıza 21. bölüm full izle | Arıza son bölüm full izle Youtube

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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