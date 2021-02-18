Arıza 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza, Halide için namlunun ucunda!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Halide'yi kaçıranlarla konuşan Ali Rıza, öfkesini dile getirirken ihtiyar ise Haşmet'e bu işi çözeceklerini söyler. Halide'nin kurtulmasına karşı Ali Rıza, kafasına silahı dayar ve geri sayım başlar.
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18 Şubat 2021 Perşembe 15:56
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