Arıza 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Konsorsiyumun yeni kılıcı belli olacak!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali Rıza, Balaban'dan hesap sorarken Ali Rıza'nın sorusunu cevaplayan Halide şoke oluyor. Aksiyon sahnelerinin nefesleri kestiği fragmanda konsorsiyumda yeni kılıcın kim olacağı izleyicide merak konusu oluyor.
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25 Şubat 2021 Perşembe 17:24
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