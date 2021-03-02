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  3. Arıza 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Bergüzar'dan Haşmet'i sarsan itiraf!

Arıza 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Bergüzar'dan Haşmet'i sarsan itiraf!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali Rıza, dövüşte ayağa kalkıp rakibini alt ederken Bergüzar'ın ''Ali Rıza benim oğlum'' sözü Haşmet'e itirafı herkesi şoka uğratıyor.

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02 Mart 2021 Salı 16:39
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