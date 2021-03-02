Arıza 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Bergüzar'dan Haşmet'i sarsan itiraf!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali Rıza, dövüşte ayağa kalkıp rakibini alt ederken Bergüzar'ın ''Ali Rıza benim oğlum'' sözü Haşmet'e itirafı herkesi şoka uğratıyor.
Alev Alev 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sarnıç yangını misillemesi yaşanıyor!
Sen Çal Kapımı 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Eda'ya büyük aşk hamlesi!
Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin, Volkan'ı hayatından çıkartıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Özlem'den Zeynep'e ağır sözler!
02 Mart 2021 Salı 16:39
Benzer Videolar