Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak, Haşmet'ten hesap sormak için evini basar

Pazar akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Arıza yine nefesleri kesecek bir bölüm ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Arıza'nın yayınlanan 27. bölüm fragmanında bugün hesap günü diyen Burak bir hışımla hastaneden yeni çıkan Haşmet'in kapısına dayanır. Sesleri duyan Haşmet'in kafasında bir plan vardır ve bu yaşananlardan biricik kızı Halide'yi uzak tutmaya çalışır.

Babasının kendisini kilitlemesi ile odada mansur kalan Halide, endişe içerisindedir ve elinden bir şey gelmez. Haşmet ağanın sakin bir şekilde oturarak Burak'ı odasında beklemesi ise dikkatlerden kaçmaz. Peki Haşmet'in kafasındaki düşünceleri nedir?

Öte yandan Ali Rıza, annesi Rukiye'ye öyle bir şey söyler ki adeta şok etkisi yaratır. Ali Rıza kendisini arayan kişinin babası olduğunu dile getirir. Rukiye ise bunun imkansız olduğunu ifade eder. Peki arayan gerçekten babası mıdır?

İşte Arıza 27. bölüm fragmanı...