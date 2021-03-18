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  3. Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak, Haşmet'ten hesap sormak için evini basar

Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak, Haşmet'ten hesap sormak için evini basar

Show TV ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Arıza'nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son fragmanda Burak Haşmet'ten hesap sormak için evini basar. Haşmet'in planı nedir? İşte Arıza 27. bölüm fragmanı...

Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak, Haşmet'ten hesap sormak için evini basar

Pazar akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Arıza yine nefesleri kesecek bir bölüm ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Arıza'nın yayınlanan 27. bölüm fragmanında bugün hesap günü diyen Burak bir hışımla hastaneden yeni çıkan Haşmet'in kapısına dayanır. Sesleri duyan Haşmet'in kafasında bir plan vardır ve bu yaşananlardan biricik kızı Halide'yi uzak tutmaya çalışır.

Babasının kendisini kilitlemesi ile odada mansur kalan Halide, endişe içerisindedir ve elinden bir şey gelmez. Haşmet ağanın sakin bir şekilde oturarak Burak'ı odasında beklemesi ise dikkatlerden kaçmaz. Peki Haşmet'in kafasındaki düşünceleri nedir?

Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak, Haşmet'ten hesap sormak için evini basar

Öte yandan Ali Rıza, annesi Rukiye'ye öyle bir şey söyler ki adeta şok etkisi yaratır. Ali Rıza kendisini arayan kişinin babası olduğunu dile getirir. Rukiye ise bunun imkansız olduğunu ifade eder. Peki arayan gerçekten babası mıdır?

İşte Arıza 27. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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