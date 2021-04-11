Arıza 30. bölüm final full izle Canlı Yayın | Show CANLI İZLE linki YOUTUBE Show Tv'de her Pazar akşamı ekranlara gelen Arıza dizisi 30. bölüm finaliyle son kez izleyicisiyle buluşacak. Büyük umutlarla başlanan çekimler 30. bölüme kadar gelebildi. Final kararı alan dizinin son bölümünü canlı izlemek için Show Canlı yayın izleme linki haberimizde. Ayrıca 29. bölüm linkine de Youtube linki üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

A+ A-