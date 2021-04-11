Arıza 30. bölüm final full izle Canlı Yayın | Show CANLI İZLE linki YOUTUBE
Show Tv'de her Pazar akşamı ekranlara gelen Arıza dizisi 30. bölüm finaliyle son kez izleyicisiyle buluşacak. Büyük umutlarla başlanan çekimler 30. bölüme kadar gelebildi. Final kararı alan dizinin son bölümünü canlı izlemek için Show Canlı yayın izleme linki haberimizde. Ayrıca 29. bölüm linkine de Youtube linki üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
Başrollerini Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza dizisi 30. bölümden sonra yayımlanmayacak. Reytingleri tutmayan dizi bu akşamki bölümün ardından final yapıyor. Yayınlandığı ilk bölümlerde bir hayli ilgi ile izlenen dizi son haftalarda beklenen reytingleri alamadı. İşte Arıza 30. bölüm final full Canlı Yayın ve tekrar linki...
ARIZA 30. BÖLÜM FULL CANLI SHOW TV LİNKİ
ARIZA 29. SON BÖLÜM TEKRAR İZLE YOUTUBE