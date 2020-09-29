Arıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Ersoylardan suikast girişimi!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Haşmet Ağa'nın Ali Rıza ile konuştuğu sahneler dikkatleri çekerken Ali Rıza'nın neden hastanede olduğu da merak konusu oluyor. Taksi durağına yapılan saldırı gerilimi had safhaya çıkarıyor.

SHOW TV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Arıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş

Ayça Ayşin Turan

Ahmet Mümtaz Taylan

Olgun Toker

Levent Can

Cavit Çetin Güner

Murat Daltaban

Dilara Aksüyek

Uygar Özçelik

Pınar Çağlar Gençtürk

Ali Rıza Kubilay

Yağızcan Konyalı

Yeşim Salkım

Yeşim Gül

Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Erdenetleri bitirme planı!

Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ve kızını kaybedecek mi?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?

Hercai 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Şadoğluları'ndan barışa ret cevabı!