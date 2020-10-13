Arıza 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Halide annesini öldürenleri bulabilecek mi?
SHOW TV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Arıza 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
ARIZA DİZİSİ KONUSU
Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.
ARIZA OYUNCULARI
- Tolga Sarıtaş
- Ayça Ayşin Turan
- Ahmet Mümtaz Taylan
- Olgun Toker
- Levent Can
- Cavit Çetin Güner
- Murat Daltaban
- Dilara Aksüyek
- Uygar Özçelik
- Pınar Çağlar Gençtürk
- Ali Rıza Kubilay
- Yağızcan Konyalı
- Yeşim Salkım
- Yeşim Gül
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