  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza içine düştüğü durumdan kurtulacak mı?

Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza içine düştüğü durumdan kurtulacak mı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali Rıza, kendisine yapılan kumpası çözmeye çalışıyor. Nefes kesen aksiyon sahnelerinin yer aldığı fragmanda Ali Rıza bu durumdan kendini kurtarabilecek mi sorusu izleyici de merak uyandırıyor.

SHOW TV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza içine düştüğü durumdan kurtulacak mı?

ARIZA OYUNCULARI

  • Tolga Sarıtaş
  •  Ayça Ayşin Turan
  •  Ahmet Mümtaz Taylan
  •  Olgun Toker
  •  Levent Can
  •  Cavit Çetin Güner
  •  Murat Daltaban
  •  Dilara Aksüyek
  •  Uygar Özçelik
  •  Pınar Çağlar Gençtürk
  •  Ali Rıza Kubilay
  •  Yağızcan Konyalı
  • Yeşim Salkım
  • Yeşim Gül

Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlüğe adım atıyor!Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlüğe adım atıyor!

Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Savcı Bey'e Osman Bey engeli!Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Savcı Bey'e Osman Bey engeli!

Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Hastanenin AIDS ile mücadelesi başlıyor!Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Hastanenin AIDS ile mücadelesi başlıyor!

Yasak Elma 82. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'in büyük planı ne?Yasak Elma 82. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'in büyük planı ne?

 

22 Ekim 2020 Perşembe 11:01
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlüğe adım atıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlüğe adım atıyor!
Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Savcı Bey'e Osman Bey engeli!
Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Savcı Bey'e Osman Bey engeli!
Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Hastanenin AIDS ile mücadelesi başlıyor!
Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Hastanenin AIDS ile mücadelesi başlıyor!
Yasak Elma 82. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'in büyük planı ne?
Yasak Elma 82. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'in büyük planı ne?
Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare ve Melek Muğla'dan gidecek mi?
Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare ve Melek Muğla'dan gidecek mi?
Babil 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda ile Egemen'in evliliğine İrfan ne diyecek?
Babil 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda ile Egemen'in evliliğine İrfan ne diyecek?
Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan Miran'ı kurtarabilecek mi?
Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan Miran'ı kurtarabilecek mi?
Zümrüdüanka 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Abbas bebeği kaçıracak mı?
Zümrüdüanka 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Abbas bebeği kaçıracak mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey Yıldız'ına kavuşuyor mu?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey Yıldız'ına kavuşuyor mu?
Mucize Doktor 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali ve Nazlı'yı şok eden kaza!
Mucize Doktor 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali ve Nazlı'yı şok eden kaza!