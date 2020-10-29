Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza olayları çözüme kavuşturabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali Rıza Haşmet Ağa'nın durumundan dolayı Halide'ye sert tepki gösterirken Haşmet Ağa'nın elleri ve gözlerinin bağlanıp götürüldüğü yer izleyicide merak konusu oluyor.

SHOW TV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş

Ayça Ayşin Turan

Ahmet Mümtaz Taylan

Olgun Toker

Levent Can

Cavit Çetin Güner

Murat Daltaban

Dilara Aksüyek

Uygar Özçelik

Pınar Çağlar Gençtürk

Ali Rıza Kubilay

Yağızcan Konyalı

Yeşim Salkım

Yeşim Gül

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