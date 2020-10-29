  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza olayları çözüme kavuşturabilecek mi?

Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza olayları çözüme kavuşturabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali Rıza Haşmet Ağa'nın durumundan dolayı Halide'ye sert tepki gösterirken Haşmet Ağa'nın elleri ve gözlerinin bağlanıp götürüldüğü yer izleyicide merak konusu oluyor.

SHOW TV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza olayları çözüme kavuşturabilecek mi?

ARIZA OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş

 Ayça Ayşin Turan

 Ahmet Mümtaz Taylan

 Olgun Toker

 Levent Can

 Cavit Çetin Güner

 Murat Daltaban

 Dilara Aksüyek

 Uygar Özçelik

 Pınar Çağlar Gençtürk

 Ali Rıza Kubilay

 Yağızcan Konyalı

Yeşim Salkım

Yeşim Gül

Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Emre'yi kurtarabilecek mi?Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Emre'yi kurtarabilecek mi?

Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?

Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?

Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar öldü mü?Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar öldü mü?

 

29 Ekim 2020 Perşembe 09:09
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Emre'yi kurtarabilecek mi?
Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Emre'yi kurtarabilecek mi?
Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?
Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?
Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?
Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?
Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar öldü mü?
Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar öldü mü?
Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız'ı şok eden Şahika sürprizi!
Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız'ı şok eden Şahika sürprizi!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey'in Bulut için planı ne?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey'in Bulut için planı ne?
Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Kaman avı!
Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Kaman avı!
Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha'nın hazin sonu!
Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha'nın hazin sonu!
Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'nın korkunç planı!
Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'nın korkunç planı!
Öğretmen 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Akif, kendisiyle yüzleşiyor!
Öğretmen 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Akif, kendisiyle yüzleşiyor!