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  3. Arıza dizisinde kriz çıktı!

Arıza dizisinde kriz çıktı!

30. bölümde final yapacağı bilinen Arıza dizisinin setinde yönetmen krizi yaşandığı ortaya çıktı. Dizinin 2 başrol oyuncusu tarafından yeni baba olan ikinci yönetmenin istenmemesi sette gerginlik yarattı.

Arıza dizisinde kriz çıktı!

Geçen cumartesi O3 Medya imzalı Arıza dizisinin 30. bölümde final yapma kararı verildi. Dizinin son 2 bölümü çekilirken büyük bir krizin yaşandığı ortaya çıktı. 

Setten sızan bilgilere göre dizinin başrol oyuncuları olan Ahmet Mümtaz Taylan ile Ayça Ayşin Turan ikinci yönetmen Savaş İlhan'ın rejisini beğenmiyor ve sürekli dert yanıyordu. İki oyuncu yapımcıdan yönetmenin değiştirilmesini istedi. 

YÖNETMEN BIRAKTI

Bu durum Yeşim Salkım başta olmak üzere yönetmeni seven diğer oyuncuların tepkisini çekti. Kriz bir süre ertelense de sonunda yeni baba olan Savaş İlhan, yapılan toplantılarda Ahmet Mümtaz Taylan ile Ayça Ayşin Turan'ın ısrarı sonrası projeden ayrılmak zorunda kaldı.

MAKYÖZ KARAKOLA GİTTİ

Duruma sinirlenen Olgun Toker, öfkesini  Ayça Ayşin Turan'ın işe aldırdığı makyözden çıkardı. Toker sette yüzündeki teri silerken makyöze bağırmaya başladı. Makyöz uğradığı tavır sonrası "Bana mobbing uygulandı" diyerek soluğu karakolda aldı. Daha sonra Olgun Toker makyözden özür dileyerek gönlünü aldı. 

Arıza dizisinde kriz çıktı!Arıza dizisinde kriz çıktı!

 

 

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