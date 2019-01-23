Arıza yapan aracı iterken canından oldu

Bartın'da meydana gelen kazada arızalanan otomobili iten şahıs arkadan çarpan başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Alınan bilgilere göre Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı (31), çalıştıkları otelden mesaileri bitince 74 DF 831 plakalı otomobilleri ile oturdukları Çeştepe köyüne gitmek üzere yola çıktı. İki arkadaş Zonguldak yolu üzerindeki Polisevi mevkiine geldikleri sırada otomobil arızalanınca Tanju Kalaycı aracı itmeye başladı. Bu sırada Recep Bayrak (31) yönetimindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil, arıza yapan aracı itmeye çalışan Tanju Kalaycı'ya ve otomobile çarptı. İki otomobil arasında kalan Kalaycı olay yerinde feci şekilde can verirken, arkadaşı Mustafa Kalaycı ile diğer aracın sürücüsü Recep Bayrak ile araçtaki Yusuf Kaynak (50) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesinin ardında olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ve belediye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Akkabak ve Yusuf Kaynak'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 74 DF 831 plakalı otomobil hurda haline geldiği kazada LPG tankının sızdırması nedeniyle olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Zonguldak - Bartın yolunun da uzun süre trafiğe kapandığı olayda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 ay önce evlenmiş

Diğer yandan kazada ölen Tanju Kalaycı'nın 3 ay önce Gülşen Kalaycı ile hayatını birleştirdiği ve nikah şahitliklerini de AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun ve AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA