Arızayı gidermek için çıktı! Arayanlar direğin üstünde kararmış cesedini buldu

Şanlıurfa’da 44 yaşındaki bir kişi arızayı onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp hayatını kaybetti. Adamın cansız bedenini direkte asılı olarak gören vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, cesedi otopsi işlemleri için morga kaldırdı.