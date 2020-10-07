Arızayı gidermek için çıktı! Arayanlar direğin üstünde kararmış cesedini buldu
Şanlıurfa’da 44 yaşındaki bir kişi arızayı onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp hayatını kaybetti. Adamın cansız bedenini direkte asılı olarak gören vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, cesedi otopsi işlemleri için morga kaldırdı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi’nde yaşanan olayda elektrik arızanı gidermek isteyen 44 yaşındaki İbrahim Yıldız, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak can verdi. Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Yıldız'ın cesedini otopsi işlemleri için morga kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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07 Ekim 2020 Çarşamba 10:35
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