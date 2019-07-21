Arizona'dan geldi, Ayvalık zeytinini araştırıyor

AMERİKA'daki Arizona Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Brian Silverstein, eşi Özlem Silverstein'in memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yörenin en önemli ürünü olan zeytin ve zeytinyağı üzerine araştırma yaptı. Silverstein, zeytinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ile iklim değişikliğinin zeytinciliğe etkisi üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını Amerika'da bilimsel dergilerde makale olarak yayınlayacak.

Arizona Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Brian Silverstein, Türkiye'de zeytinin başkenti sayılan Ayvalık'ta zeytincilik üzerine araştırma yaptı. Eşi Özlem Silverstein'in de memleketi olan Ayvalık'ta Gamze Kahyaoğlu'nun desteği ile zeytin ve zeytinyağı üreticileri, butik zeytinciler, zeytinyağı tadımcıları ile görüşen Dr. Silverstein, hazırlayacağı makaleyi Amerika'da bilimsel dergilerde yayınlamayı planlıyor.

Zeytincilik, zeytinyağı ve iklim değişikliğinin zeytin-zeytinyağına etkileri üzerinde odaklanan Doç. Dr. Silverstein, bir hafta boyunca Ayvalık'ta araştırma yaptı. Üreticiler ile görüşen, ilçedeki zeytinyağı fabrikalarının yanı sıra Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Tadım Laboratuvarı'nı da ziyaret eden Silverstein, "Epey zamandır Türkiye üzerine çalışıyorum. Şu anda yeni bir proje olarak Ayvalık bölgesinde zeytincilik konusunu araştırıyorum. Zeytinciliğin yanı sıra iklim değişikliğinin zeytinciliği nasıl etkilediği, şu yönden aklıma geldi. Arizona çok sıcak, neredeyse çöl iklimi var. Biz o konuda çok hassasız. Üniversitede birçok arkadaş iklim değişikliği üzerine çalışıyor. Biz burada iklimin değiştiğini duyduk. Bu da merakımı çekti" dedi.

Amerika'da ve tüm dünyada zeytinyağı üretiminin yaygınlaştığını ifade eden Silverstein, "Gözlemlediğim şey, üreticiler artık kaliteye çok daha özen göstermeye başlamışlar. Ama ne yazık ki dünyada tüketim artarken, bu bölgedeki üreticiler dertli. Bu bir çelişki. Maliyetler sürekli artıyor, fiyat karşılamıyor şeklinde. Belki bunun çözümü, bu araştırmada ortaya çıkabilir. Bu işe yeni giren biri olarak bunu öğrenebilirim belki. Biz Amerika'da kaliteli zeytinyağı buluyoruz İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan. Türkiye'den gelen yağı görmedim ama Türkiye bu ülkelere zeytinyağı veriyor" diye konuştu.

'AYVALIK'IN POTANSİYELİNİ GÖSTERECEK BİR ARAŞTIRMA'

Zeytinin çok geniş kapsamlı bir konu olduğunu ifade eden Gamze Kahyaoğlu ise, "Zeytinin önemi ve Ayvalık'ın ne kadar potansiyeli olduğunu gösterecek bu araştırma. Dünya pazarının çok büyük bir dilimini karşılamıyor teknik ve matematiksel anlamda ama Ayvalık zeytinyağı neden dünya pazarına girmesin? Avrupa çok ciddi bir üretici ama Amerika'da üretici yok ve çok ciddi ihtiyacı var. Sağlıklı ürün anlamında zeytinyağı yükselen bir trend. Bu anlamda Ayvalık'ın dünyaya açılması için küçücük de olması bir adımdır" dedi.

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DHA