Arjan Abazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arjan Abazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arjan Abazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arjan Abazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arjan Abazi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arjan Abazi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Arjan Abazi'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arjan Abazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arjan Abazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arjan Abazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arjan Abazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arjan Abazi şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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