Arjantin basını duyurdu: Arda Turan, Boca Juniors ile görüşüyor!

TyC Sport'un haberinde; Arda Turan'ın Arjantin ekibi Boca Juniors ile transfer görüşmesi yaptığı belirtildi. Habere göre; Arda Turan, Boca Juniors'ta oynamak istiyor.

ARDA TURAN'IN BARCELONA'YA DÖNMESİ BEKLENMİYOR

Son dönemde kiralık olarak forma giydiği Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Arda Turan'ın, Barcelona'ya dönmesi beklenmiyor.

Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde diğer Latin Amerika ekipleri Flamengo ve Palmerias ile de anılmıştı.