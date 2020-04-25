Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'den ramazan tebriği
BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinde yaşayan Müslüman toplumunu ramazan ayının başlaması dolayısıyla tebrik etti.Devlet Başkanı Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kutsal ramazan ayının başlangıcında, Arjantinli Müslüman topluma selamlarımı...
BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinde yaşayan Müslüman toplumunu ramazan ayının başlaması dolayısıyla tebrik etti.
Devlet Başkanı Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kutsal ramazan ayının başlangıcında, Arjantinli Müslüman topluma selamlarımı gönderiyorum. Birlikte yaptığımız işi kutluyorum. Ramazan mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, 400 binden fazla Müslümanın yaşadığı biliniyor.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT