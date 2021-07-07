Arjantin Kolombiya'yı eledi | Final biletini kaptı

Güney Amerika'da futbol heyecanı Copa America ile devam ediyor. Dün akşam ikinci yarı final karşılaşmasının oynandığı turnuvada Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Seri penaltı atışlarında rakibini 3-2 yenerek finale adını yazdıran Arjantin, Brezilya'nın rakibi oldu.

NORMAL SÜREDE KAZANAN ÇIKMADI

Arjantin'in maça daha iyi başladı. 7. dakikada Lautaro Martinez'den gelen golle Kolombiya karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarıda başka gol olmazken ikinci yarıda Kolombiya'dan cevap geldi. 61. dakikada Luis Diaz'ın golü durumu eşitledi. Normal süre bu şekilde sona erince maç uzatmalara gitti ama burada da gol sesi çıkmadı. Penaltı atışlarında gülen taraf 3-2'lik skorla Arjantin oldu.