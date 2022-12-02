Arjantin'de kan donduran vahşet! Cani anne, hasta çocuğunu öldürüp küpün içine koydu ardından...

Arjantin'de 27 yaşındaki bir annenin kızına yaptıklarını öğrenenler duyduklarına inanamadı. Polis olayın gerçekliğini araştırıyor.

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Arjantin'de kan donduran vahşet! Cani anne, hasta çocuğunu öldürüp küpün içine koydu ardından...

Arjantin'de duyanların kan dondurduğu olayda Buenos Aires bölgesinde yaşanan olayda, 27 yaşındaki anne Vanesa Alejandra Mansilla'nın 5 yaşındaki kızını öldürdükten sonra yaptığı şeye duyanlar şoka uğradı. Aylar sonra ortaya çıkan gerçeğin detayları ise bu kadar da olmaz dedirtti.

BETON KÜPE KOYUP GÖMMÜŞ

27 yaşındaki kadının, kızı Milagros'u prematüre bir bebek olarak dünyaya getirdiği ve bebeğin sağlık problemleri çekerek büyüdüğü belirtildi. Cani annenin, 5 yaşındaki kızını beton bir küpün içine gömdüğü ve bu küpü de komodin olarak kullandığı ortaya çıktı. Yaşana bu korkunç olayın ise babanın polise şikayette bulunması sonrası aydınlatıldığı öğrenildi.

Arjantin'de kan donduran vahşet! Cani anne, hasta çocuğunu öldürüp küpün içine koydu ardından...

ÇOCUĞUN NE ZAMAN ÖLDÜĞÜ BELLİ DEĞİL

Üç çocuk annesi Mansilla'nın, yedi ve üç yaşındaki diğer iki çocuğunu tercih ettiği ve üç çocuktan en küçüğünün genellikle sağlıksız koşullarda bırakıldığı ortaya çıkarken, öldürülen çocuğun ne şekilde ve ne zaman öldüğü tam olarak belirlenemedi.

Arjantin'de kan donduran vahşet! Cani anne, hasta çocuğunu öldürüp küpün içine koydu ardından...

ANNE POLİS GÖZETİMİNDE

Anne Mansilla polise verdiği ifadesinde kızının ölümünden sonra korktuğunu ve ne yapması gerektiğinden emin olmadığını, bu yüzden onu kutuya koyup betona gömdüğünü söyledi. Anne ölümün geri kalan detaylarının incelenmesi ve ortaya çıkarılması için şu anda polis nezaretinde tutuluyor.

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