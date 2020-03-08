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Arjantin’de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Latin Amerika ülkelerinden Arjantin'de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Arjantin’de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Latin Amerika ülkelerinden Arjantin'de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin yaklaşık bir ay önce Fransa'da bulunduğunu duyurdu.

Arjantin'de bir kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, 64 yaşındaki hastanın başkent Buenos Aires'teki Argerich Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve burada yaşamını yitirdiğini belirtti. Öte yandan, hastanın yaklaşık bir ay önce Fransa'da bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA




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