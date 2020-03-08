Arjantin’de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Latin Amerika ülkelerinden Arjantin'de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin yaklaşık bir ay önce Fransa'da bulunduğunu duyurdu.

Arjantin'de bir kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, 64 yaşındaki hastanın başkent Buenos Aires'teki Argerich Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve burada yaşamını yitirdiğini belirtti. Öte yandan, hastanın yaklaşık bir ay önce Fransa'da bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA