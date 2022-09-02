Arjantin'de ortalık karıştı! Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner’a suikast girişimi!

Arjantin'de bir vatandaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'a evinin önünde kalabalığı selamladığı sırada elinde bulunan silah ile suikast girişiminde bulundu.

Rukiye Karapunar
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Arjantin'de ortalık karıştı! Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner’a suikast girişimi!

Arjantin'de bir adam Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'a evinin önünde kalabalığı selamladığı sırada suikast girişiminde bulundu.

Fernandez de Kirchner'in destekçileri, savcılığın Kirchner hakkında 12 yıl hapis ve yolsuzluk iddiasıyla kamu görevinden men edilmesini talep etmesinin ardından günlerdir evinin çevresinde dolaşıyor. Recoleta semtindeki evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada kalabalıktaki 1 kişi Kirchner'a silah doğrulttu. Saldırganın, silahı Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı ve tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.

Arjantin'de ortalık karıştı! Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner’a suikast girişimi!

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez olayın ardından yaptığı açıklamada, "Cristina Kirchner'e yapılan saldırı, demokrasimizi geri kazandığımızdan beri en ciddi saldırıdır" dedi. Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, olayın ardından 35 yaşındaki Fernando Sabag Montiel adlı Brezilya vatandaşı olan saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

Arjantin'de ortalık karıştı! Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner’a suikast girişimi!

KİRCHNER'IN 12 HAPSİ İSTENMİŞTİ

Arjantin'de devleti dolandırmakla ve 2007-2015 yılları arasında devlet başkanlığı yaptığı iki dönem boyunca kamu fonlarını yönlendirmek için bir plana dahil olmakla suçlanan Arjantin eski Devlet Başkanı ve şuan Devlet Başkan Yardımcısı olan Cristina Fernandez de Kirchner hakkında 12 yıl hapis cezası istenmişti.

Arjantin'de ortalık karıştı! Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner’a suikast girişimi!

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