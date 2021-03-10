Arjantin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Arjantin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Arjantin Cumhuriyeti ya da kısaca Arjantin, topraklarının büyük bölümü Güney Amerika kıtasının güneyini kaplayan Güney Konisi’nde yer alan ülke. Arjantin 2.791.810 kilometrekare'lik toplam yüzölçümü ile Güney Amerika'da ikinci, dünyada ise en büyük sekizinci ülkesidir.

Arjantin'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Arjantin45195774 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 32. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0058 olduğu görülmektedir.

Arjantin'in Müslüman Nüfus sayısı 784000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Arjantin'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Arjantin'in yüz ölçümü 2783635 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Arjantin'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 43710 km² Karasal Alan : 2736690 km²

Arjantin'in Haritadaki Yeri / Konumu