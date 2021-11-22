Arjantinli eski yıldız Hernan Crespo'dan Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya tebrik!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki takımın da galibiyete en çok ihtiyacı olduğu dönemde oynanan maç kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Maçta öne geçen taraf Galatasaray olsa da sarı lacivertli ekip oyundan düşmedi ve son dakikalarda bulduğu golle skoru 2-1 lehine çevirdi. Sonradan oyuna girerek takımına galibiyeti getiren golü atan Miguel Crespo ise maçın yıldızlarından biri oldu.

104 KM HIZA ULAŞTI

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Crespo yerden sert bir vuruş yaptı. Muslera'nın dokunduğu top sağ iç direğe çarparak ağlara gitti. Maç ardından yapılan incelemelere göre Fransız futbolcunun çektiği şut saatte 104 km hıza ulaştı. Yıldız futbolcu bu golünün ardından birçok tebrik mesajı alırken kendisini ilk tebrik edenlerden biri ise aynı soyadı taşıdığı eski Arjantinli futbolcu Hernan Crespo oldu.

"İÇİMDEKİ MUTLULUĞU DIŞA VURDUM"

Sarı lacivertli ekibe sezon başında transfer olan ancak istenilen performansı gösteremediği için eleştirilere maruz kalan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'deki ilk golünü Galatasaray karşısında kaydetti. Maçın ardından duygularını anlatan Crespo, "Bu büyük kulüpteki ilk golümü attığım için çok mutluyum. 3 puan bizim için çok önemliydi. Kötü sonuçlar alıyorduk. İyi çalışıyorduk. Bir gün bu sonuçların döneceğini biliyorduk. Çok önemli bir goldü. Çok sevindim. İçimdeki mutluluğu dışarı vurdum. Yapmamız gereken konsantrasyonu bozmadan böyle devam etmek." ifadelerini kullandı.

Eski Arjantinli futbolcu Hernan Crespo da sosyal medya hesabından Miguel Crespo'nun attığı golü paylaşarak "Aferin kardeşim" diyerek oyuncuyu tebrik etti. Efsane ismin bu paylaşımına binlerce beğeni geldi.