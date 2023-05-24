Arjantinli Süper Star Türkiye'ye geliyor!

Adı Türk kulüpleri ile sıklıkla anılan Arjantinli süper star Angel Di Maria'nın Juventus macerası sona eriyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, yıldız oyuncunun Juventus ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmeleri tıkandı.

Tarafların bir türlü pürüzleri gideremediği ve oyuncunun sezon sonunda Juventus'a veda etmeye hazırlandığı iddia edildi.

GALATASARAY DÜĞMEYE BASTI

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Arjantinli yıldızın transferi için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı kulüp'ün bu transfer için ekonomik şartları sonuna kadar zorlayacağı iddia edildi.

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Angel Di Maria için Suudi Arabistan kulüpleri de devrede ancak yıldız oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi, Galatasaray için bir avantaj.

Yıldız oyuncu bu sezon Juventus'ta 37 kez forma giydi. 8 gol 7 asistlik bir performans sergileyen yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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