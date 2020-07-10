Yeni sezonda yeni teknik adamla yoluna devam edecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da hızla sürdürüyor. TRT Spor'dan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Roma'nın Arjantin'li forveti Diego Perotti'ye resmi teklif yapıldı.

Roma’dan ayrılmak isteyen Arjantinli oyuncu için menajeri Fenerbahçe ile görüşmelerde mesafe kaydetti.

Kulübünde yılda 2.8 milyon euro net maaş kazanan Perotti’yi kulübü Roma da gönderip maaş bütçesini düşürmek istiyor.

DIEGO PEROTTİ KİMDİR?

Roma takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynadı.

2016 yılından itibaren İtalyan devi Roma'da forma giyen Perotti, Roma formasıyla 133 maça çıktı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu 133 maçta 30 gol kaydetti.