Ark Ocağı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ark Ocağı Operatörü görev tanımı nedir, Ark Ocağı Operatörü ne iş yapar, Ark Ocağı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ark Ocağı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ark Ocağı Operatörü Tanımı;

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Ark Ocağı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ark Ocağı Operatörü Maaşları

Ark Ocağı Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ark Ocağı Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ark Ocağı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3135.04

Meslek Adı :

Ark Ocağı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, ark ocağında işlem öncesi, işlem sırası ve işlem sonrasında talimatlı ve gerekli işleri yapan, elektrik ark ocağı ile ilgili arızalarda işletme talimatlarına uyan, yardımcı tesis ve ekipmanı işletmede tutan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ark Ocağı Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Ark ocağı işlemlerini yapmak

f) Ark öncesi işlemleri yapmak

g) Ark esnasındaki işlemleri yapmak

h) Ark sonrası işlemleri yapmak i) Yardımcı tesis ve ekipmanı işletmede tutmak

j) Fırın ve pota katkı malzemelerini silolara çekmek

k) Tesislerin sürekli olarak çalışabilirliğini sağlamak

l) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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