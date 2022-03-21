Ark Ocağı Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ark Ocağı Sorumlusu görev tanımı nedir, Ark Ocağı Sorumlusu ne iş yapar, Ark Ocağı Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ark Ocağı Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ark Ocağı Sorumlusu Tanımı;

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Ark Ocağı Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Ark Ocağı Sorumlusu Maaşları

Ark Ocağı Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ark Ocağı Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ark Ocağı Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3135.03

Meslek Adı :

Ark Ocağı Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, ark ocağında işlem öncesi, işlem sırası ve işlem sonrasında talimatlı ve gerekli işleri yapan ve yaptıran, elektrik ark ocağı ile ilgili arızalarda işletme talimatlarına uyulmasını sağlayan, yardımcı tesis ve ekipmanı işletmede tutan, kumanda panelini idare eden, sıvı metalin kimyasal kompozisyonu ayarlayan, iş organizasyonu yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ark Ocağı Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Ark ocağı işlemlerini yapmak veya yaptırmak

f) Ark öncesi işlemleri yapmak

g) Ark esnasındaki işlemleri yapmak

h) Ark sonrası işlemleri yapmak i) ?? organizasyonu yapmak

j) Üretim için gerekli malzemeleri ve ekipmanı hazırlamak

k) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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