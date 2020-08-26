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Arka Kardeşler, UEFA Avrupa Liginde görev alacak

FİFA kokartlı hakemimiz Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turunda Arnavutluk'un FK Kukesi ile Bulgaristan'ın Slavia Sofia arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

Arka Kardeşler, UEFA Avrupa Liginde görev alacak

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Arnavutluk'un FK Kukesi ile Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımları arasında 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Arena Kombetare Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Ayrıca UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsrail'in M.Haifa ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımları arasında aynı tarihte oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Tayfun Altuntaş
Editör


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