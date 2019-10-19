Arka koltukta emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı

Düzce 23 Nisan İlkokulu öğrencilerine arka koltukta emniyet kemeri takmanın önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

23 Nisan İlkokulunda özel bir firmanın yetkilileri öğrencilere "Arka koltukta emniyet kemeri kullanmanın önemi" konulu eğitim verdi.

Eğitimde çocuklara üç noktalı emniyet kemerleri, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini yüzde 45 azalttığını, ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24.8'i hiç zarar görmeden kazayı atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran yüzde 6.3 olduğu aktarıldı. Arka koltukta emniyet kemeri kullanımının, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 2/3'nün ve ön koltukta ölümlerin ise yüzde 6'sını önlediği saptandığı bildirildi. Emniyet kemeri takmamış arka koltuk yolcuları en çok kafa, yüz ve boyun zedelenmelerine maruz kaldığı bildirildi. Öğrenciler uygulamalı olarak yapılan bu eğitimden oldukça memnun kaldılar. Programın sonunda firma yetkilileri çocuklara çeşitli hediyeler verdiler. Öğrenciler "Hayata bağlanalım, arka koltukta emniyet kemerimizi bağlayalım" dediler.

Kaynak: İHA