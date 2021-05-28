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Arka Sokaklar 591. bölüm canlı izle | Kanal D Arka Sokaklar 591. bölüm izle

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar 591. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde izleme linklerine yer verdik. İşte Arka Sokaklar 591. bölüm canlı izle | Kanal D Arka Sokaklar 591. bölüm izle...

Arka Sokaklar 591. bölüm canlı izle | Kanal D Arka Sokaklar 591. bölüm izle

Senelerdir soluksuz izlenen dizi Arka Sokaklar 591. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi internetten izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 591. bölüm canlı izle | Kanal D Arka Sokaklar 591. bölüm izleme linklerine haberimizde yer verdik. İyi seyirler...

ARKA SOKAKLAR 591. BÖLÜM CANLI İZLE | KANAL D ARKA SOKAKLAR 591. BÖLÜM İZLE

Ali’nin sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kullandığı ilaçların da etkisiyle Pınar’ın davranışlarını samimi bulmayarak sinirlenir ve öfkesini fiziki şiddet olarak yansıtır. Pınar, olanların şokundadır ve hali perişandır. Olay Rıza babadan bir süre saklanır. Sonrasında kızının halini gören Rıza Baba, deliye döner. Ali’yi eline geçirdiği anda neler olacağı tahmin bile edilemez.

Geçmişinde karıştığı örgütsel olaylardan dolayı yurt dışına çıkma yasağı olan Hulki, yasağın kaldırılması için özel güvenlik şirketi sahipleri Pelin ve Adem’e başvurur. Pelin, Hulki’nin süren davasındaki delilleri yok ederek yasağın kaldırılmasını Savcı Faruk’tan talep eder. Savcı Faruk, duruma ikna olur ve bir örgüt şüphelisi olan Hulki’nin özgürlüğünü kendi elleriyle verir. Hulki’nin öldürülmesiyle Faruk’un başı belaya girer ve olaya dair kamera görüntüleri ekibimizin elindeyken bir siber saldırıya uğratılarak silinir.

Korhan’ın cezaevinde öldürülmesi üzerine Aycan yıkılır. Aycan’a insani bir iyilik olarak Ezgi tarafından gerekli izinlerle kadının cenazeye katılmasını sağlanacaktır. Aycan’ı taşıyan konvoya saldırı olur. Yaşanan çatışma da Ezgi yaralanır, Aycan ise kaçar.

Deniz, Tekin’e dizinin yurt dışı satışlarıyla ilgili yeni bir iş ayarlamıştır. Tekin, bu iş için Ukraynalı bir ekibi misafir edecektir. Ukraynalıların hırsızlığa uğraması üzerine olay Tekin’in başına patlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR 591. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR 591. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 591. bölüm canlı izle | Kanal D Arka Sokaklar 591. bölüm izleArka Sokaklar 591. bölüm canlı izle | Kanal D Arka Sokaklar 591. bölüm izle

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