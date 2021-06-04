Arka Sokaklar 592. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar 592. bölüm canlı izle

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Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Faruk, Rıza Babanın da olduğu bir anda Hüsnü ve diğerlerini bu olay yüzünden suçluyor. Hüsnü tüm suçu kabul ediyor. Bu sırada düzenlenen bir operasyon, Savcı Faruk'un talimatıyla iptal edilmeye çalışılınca ekip kendi inisiyatifini kullanmak zorunda kalıyor. Başka bir operasyonda ise Cemal, deşifre oluyor. Aycan'ı yakalamak için gittiği mezarlıkta kendisine komplo kuran kız tarafından ifşa ediliyor. Ekip minibüsünde bu durum tedirginlikle karşılanıyor. Ekip, eli kolu bağlı Cemal'in kurtulmasını bekliyor.

ARKA SOKAKLAR 592. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR 592. BÖLÜM CANLI İZLE