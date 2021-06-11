Arka Sokaklar 593. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle

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ARKA SOKAKLAR 593. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Savcı Faruk'un, Hüsnü ve Zeliş'i köşeye sıkıştıran kayıtları aldığı şirket önemli bir hamle yapar. İşkenceci elemanı kullanarak Savcı Faruk'u kaçırtırlar. Rehine olduğunu gören ekibimz o sırada Engin'in eşi Bahar'ın doğum yaptığı hastanededir. Bakıcı Fatma, doğumu Aycan'a haber verir. Bu sırada Rıza Baba, kendisini şoke eden bir olaya şahit olur.

ARKA SOKAKLAR 593. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR 593. BÖLÜM İZLE