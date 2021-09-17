Heyecan dolu sezon finalinin ardından yeni sezona bomba bir giriş yapmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin 595. bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Arka Sokaklar 595. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ARKA SOKAKLAR 595. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Engin ve Başak’ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ferhat ile ekibimiz arasında amansız bir takip başlamış ve bütün ekip Memo bebek için seferber olmuştur. Ferhat kendi adamı Mahmut’u öldürmesi için kiralık katil Koray’ı tutar. Koray ‘ı takip eden ekibimiz Memo bebeğin izine rastlar. Ferhat elinde kalan mallarla birlikte, Poyrazköy’deki tekneyle kaçmaya çalışırken ekip baskın yapar.

Ekibe komiser yardımcısı Emre ve Aslı katılmıştır. Rıza Baba ve ekibi güneydeki yangınlara destek için olay yerine giderler. Rıza, Mesut, Hüsnü, Emre, Cemal, Ezgi, Selin polislerimiz yangın söndürme çalışmalarına katılır. Ekibimiz yangına müdahale ederken hararetli dakikalar geçirecek ve kendilerini tehlike altına atacaktır.

Varlıklı bir aileden gelen Ziya, gasp ettiği taksilerle, avına düşürdüğü kadınları öldürür. Ziya yeni bir av peşindedir. Ailesini otogardan almaya giden Melike yeni avıdır.

Memo bebek yaşıyor mu? Engin oğluna kavuşabilecek mi? Ekip Melike’yi kurtarabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 595. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR 595. BÖLÜM CANLI İZLE