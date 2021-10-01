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Arka Sokaklar 597. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Arka Sokaklar 597. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle linklerine yer verdik...

Arka Sokaklar 597. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle

Kanal D ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Diziyi internetten izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Arka Sokaklar 597. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle  linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ARKA SOKAKLAR 597. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR 597. BÖLÜM CANLI İZLE

Burak’ın ifadesi ile uyuşturucu şebekesi takibe alınır. Dağıtımı yapan Bartu’nun villasına baskın yapılır ve Bartu tutuklanır. Uyuşturucu işinden haberi olmayan ev çalışanı bahçıvan Selim, Hakan tarafından kovalanırken terastan düşüp ağır yaralanır.  Bahçıvanın ölümü, Hakan üzerinde büyük travma yaratır, vicdanın etkisiyle Hakan kendisini bir aile dramının içinde bulur. Bartu’nun patronları Vildan ve Kerim Aslan, Burak’ın peşine düşer.

Burak, Vildan’ın adamları tarafından kaçırılır. Kerim Aslan aynı zamanda Aslı ve Burak’ın babası polis memuru Özkan’ı şehit eden kişidir. Hakan, bahçıvan Selim’e olanlar nedeni ile kendini suçlar. Bu yüzden Selim’in eşi Leyla ve kızı Suna’ya yardımcı olmak ister. Maddi olarak zor durumda olan Leyla, Hakan’ın yardımını kabul etmez. Leyla’ya ilgisi olan Nazif durumu fırsat bilerek ortaya çıkar, Leyla’ya iş teklif eder.

Arka Sokaklar 597. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle

18 yaşında Esma adında bir kız, apartmanın çatı katından düşerek ölür. İhbarı alan ekibimiz olay yerine varır. Araştırma sonucu Esma’nın nişanlısı Hasan’dan yeni ayrıldığı öğrenilir. Sorguya alınmak istenen Hasan kaçar. Zengin çocuğu Bora, uyuşturucu etkisiyle tehlikeli şekilde araba kullanmaktadır. Cemal ve Ezgi aracın peşine düşer. Bora yanında bulunan kız arkadaşı Sude’yi araçtan indirip şiddet uygularken Cemal ve Ezgi tarafından yakalanır. Cemal, gelen telsiz çağrısı ile başına geleceklerden habersiz, metruk bir binaya tek başına gider. Cemal metruk binada nelerle karşılaşacaktır?

ARKA SOKAKLAR 597. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR 597. BÖLÜM  İZLE

Arka Sokaklar 597. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle

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