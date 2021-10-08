Kanal D'de cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Cemal'in Bora'nın kurduğu tuzaktan kurtulacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Arka Sokaklar 598. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ARKA SOKAKLAR 598. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar'ın 598. bölümünde ekip Bora’yı yakalamak için sıkı bir takip başlatır. Harun bir yandan kardeşi Bora’nın teslim olmasını isterken, diğer yandan işlediği suçu temizleme peşindedir. Harun, Bora’nın yakalanan adamlarını ortadan kaldırmak için insan kaçakçılığı yapan Rıdvan’a talimat verir. Rıdvan bu işi, kaçak yollar ile ülkemize gelen eski asker Hamit ile çözmek ister. Bora, saklandığı yerden Sude’yi takip etmeye devam eder.

Burak, hastanenden çıkmış ve evine geri dönmüştür. Aslı, kardeşi Burak’ı kaçıran kişinin aynı zamanda babasını şehit eden kişinin kerim aslan olduğunu öğrenmiş ve intikam isteği ile yanıp tutuşmaktadır. Vildan ve Kerim’in de bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Vildan’ın adamı yaralı yüz tekrar Burak’ın peşine düşer.

Leyla’yı, Nazif’in elinden kurtarmak için, Nazif’in isteğini yerine getirir. Delil olarak adli emanette tutulan görüntüleri gizlice alır ve Nazif’e teslim etmek için yola çıkar. Teslimat sırasında ekibimiz olay yerine baskın yapar.

ARKA SOKAKLAR 598. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR 598. BÖLÜM İZLE