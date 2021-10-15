Kanal D ekranlarında cuma günleri izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin heyecan dolu yeni bölümü merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Arka Sokaklar 599. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ARKA SOKAKLAR 599. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar'ın 599. bölümde Bora, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Harun ise kardeşinin başına gelenlerden dolayı Mesut komiseri suçlar. Mesut’un hakkında soruşturma açılması için baskı yapar ve amacına ulaşır.

Soruşturma için Ankara’dan müfettiş İdil görevlendirilir. Bu sırada Hamit, öldürdüğü Rıdvan’ın patronunun Harun olduğunu öğrenir. Harun, kardeşi Bora’nın intikamını almak isterken Hamit de onun peşine düşer.

ARKA SOKAKLAR 599. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR 599. BÖLÜM İZLE