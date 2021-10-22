Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Leyla’nın kızı Suna’nın hastalığı giderek şiddetleniyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Arka Sokaklar 600. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ARKA SOKAKLAR 600. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Mesut komiser, Harun’un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat’ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut’un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır. Harun, Hamit tarafından kaçırılmıştır…Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa’ya göndermek için Harun’u kullanır. Harun, Hamit’in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye’ye getirir. Adamları tek tek yakalanan Kerim Aslan ve Vildan’ın amacı Ruslar ile son bir anlaşma yapmak ve işleri Esmer’e devredip ortadan kaybolmaktır. Esmer, hapishaneden çıktığı gibi Kerim Aslan ile anlaşır fakat onun için yaptığı bu anlaşmadan daha önemli bir konu vardır; içeriye düşmesini sağlayan Erman’ı ortadan kaldırmak…

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Esmer, eski ve güvenilir adamı Osman’ı tekrar yanında görmek ister. Osman, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile birlikte temiz bir başlangıç yapmış, taksi şoförlüğü ile geçimini sağlamaktadır. Osman, eski hayatına dönmek istemez fakat Esmer’in, Osman’dan vazgeçme niyeti yoktur. Kerim Aslan ve Vildan, Ruslar ile yapacakları anlaşma için Antalya’ya gider. Hüsnü, Aslı ve Emre operasyon için Antalya’ya hareket eder. Antalya emniyet birimleri ile birlikte Ali’de operasyona katılır. Hakan’ın yardım tekliflerini kabul etmeyen Leyla, bir ailenin yanında hizmetçiliğe başlar. Suna’nın hastalığı hızla şiddetlenir. Çaresiz kalan Leyla, Hakan’dan yardım ister. Suna’nın acilen ameliyat edilmesi gerekmektedir, Leyla’nın acilen paraya ihtiyacı vardır. Bu sırada çalıştığı evde gerçekleşen hırsızlık olayı tüm şüpheleri Leyla’nın üstüne çeker.

ARKA SOKAKLAR 600. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR 600. BÖLÜM İZLE

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