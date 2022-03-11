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Arka Sokaklar 618. bölüm full, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde gizli göreve giden Ezgi'yi birtakım zorluklar beklerken seri katili yakalamak isteyen ekip adım adım sona yaklaşmaktadır. Heyecan dolu dizinin 618.bölümünü izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 618. bölüm full, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde...

Arka Sokaklar 618. bölüm full, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 618. bölümüyle 11 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümünde Selin komiserin yaptığı zeki çıkarımlar sayesinde ekibimiz seri katili bulmaya bir adım daha yaklaşacaktır. Yeni çocuğu olacağı haberiyle mutlu olan Hüsnü, Esra'nın babasının yaptıklarından sıkılmaya başlarken özel görevde olan Ezgi'yi zor durumlar beklemektedir. Diziyi izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 618. bölüm full, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde... 

Arka Sokaklar 618. bölüm full, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

ARKA SOKAKLAR 618. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE  KANAL D  | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Selin Komiser, seri katilin psikolojisi konusunda Poyraz’ın mesleki birikimine danışmaya karar verir. Selin komiserin yaptığı zeki çıkarımlar sayesinde ekibimiz seri katili bulmaya bir adım daha yaklaşacaktır.

Mesut Komiser, üzerine atılan iftiradan kurtulabilmek ve Ayhan’ı bulabilmek için Savcı Yavuz’dan yardım ister. Bu sırada Ezgi ise gizli bir göreve gider. Bu gizli görev Ezgi ve Cemal arasında bir kıskançlık krizine sebep olacaktır.

Arka Sokaklar 618. bölüm full, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Bir otelde resepsiyonist olarak çalışan Şebnem silahlı saldırıya uğrar. Şebnem’in babası, bir terör saldırısında gazi olan eski polis Sait’tir. Şebnem’in saldırganlarının peşine düşen ekibimizin, olayın Sacit ile ilintili olduğunu çözmesi uzun sürmeyecektir.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 618. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Arka Sokaklar 618. bölüm full, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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