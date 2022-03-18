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Arka Sokaklar 619. bölüm canlı, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde Poyraz’ın evini araştıran ekip, cinayetlere dair bazı kanıtlara ulaşır. Aradıkları seri katilin Poyraz olduğu kesinleşmiştir. Heyecan dolu dizinin 619.bölümünü izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 619. bölüm canlı, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde...

Arka Sokaklar 619. bölüm canlı, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 619. bölümüyle 18 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümündeMesut ve Cemal, Esma’yı bulmak için Sakarya’ya doğru yola çıkarlar. Cevat’ın telefonunun sinyal verdiği son konuma giden ekibimiz, Sinem’in de yardımlarıyla terkedilmiş bir fabrikanın adresine ulaşırlar. Burada ummadıkları bir kişiyle karşılaşacaklardır. Diziyi izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 619. bölüm canlı, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde... 

Arka Sokaklar 619. bölüm canlı, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

ARKA SOKAKLAR 619. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE KANAL D | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Poyraz’ın evini araştıran ekibimiz cinayetlere dair bazı kanıtlara ulaşır. Aradıkları seri katilin Poyraz olduğu kesinleşmiştir. Ekibimiz hemen Poyraz’ı yakalamalıdır; fakat, Poyraz’ın kafasına koyduğu son bir hedefi daha vardır. 

Arka Sokaklar 619. bölüm canlı, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Mesut ve Cemal, Esma’yı bulmak için Sakarya’ya doğru yola çıkarlar. Cevat’ın telefonunun sinyal verdiği son konuma giden ekibimiz, Sinem’in de yardımlarıyla terkedilmiş bir fabrikanın adresine ulaşırlar. Burada ummadıkları bir kişiyle karşılaşacaklardır.

Eski nişanlısı Edip’ten kaçan Suna, devlet korumasındadır. Babası Osman, Suna’yı yatalak babaannesine bakması için devlet koruması altında kaldığı yurttan alıp evine geri götürür. Haberi alan Edip’in, Suna’ya ulaşması uzun sürmeyecektir.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 619. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Arka Sokaklar 619. bölüm canlı, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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