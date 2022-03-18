Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 619. bölümüyle 18 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümünde Mesut ve Cemal, Esma’yı bulmak için Sakarya’ya doğru yola çıkarlar. Cevat’ın telefonunun sinyal verdiği son konuma giden ekibimiz, Sinem’in de yardımlarıyla terkedilmiş bir fabrikanın adresine ulaşırlar. Burada ummadıkları bir kişiyle karşılaşacaklardır. Diziyi izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 619. bölüm full, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde...

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Poyraz’ın evini araştıran ekibimiz cinayetlere dair bazı kanıtlara ulaşır. Aradıkları seri katilin Poyraz olduğu kesinleşmiştir. Ekibimiz hemen Poyraz’ı yakalamalıdır; fakat, Poyraz’ın kafasına koyduğu son bir hedefi daha vardır.

Mesut ve Cemal, Esma’yı bulmak için Sakarya’ya doğru yola çıkarlar. Cevat’ın telefonunun sinyal verdiği son konuma giden ekibimiz, Sinem’in de yardımlarıyla terkedilmiş bir fabrikanın adresine ulaşırlar. Burada ummadıkları bir kişiyle karşılaşacaklardır.

Eski nişanlısı Edip’ten kaçan Suna, devlet korumasındadır. Babası Osman, Suna’yı yatalak babaannesine bakması için devlet koruması altında kaldığı yurttan alıp evine geri götürür. Haberi alan Edip’in, Suna’ya ulaşması uzun sürmeyecektir.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 619. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE