Arka Sokaklar bu hafta var mı, yok mu? Uzun yıllar Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün 7 Ocak 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Arka Sokaklar bu hafta var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok 7 Ocak 2022 Cuma? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtına yer verdik...

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ARKA SOKAKLAR BUGÜN NEDEN YOK 7 OCAK 2022 CUMA?

Arka Sokaklar yok mu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan, Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda yer alıyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta izleyicilerle bulaşmayacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Erler film imzalı Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 14 Ocak 2021 tarihinde ekranlarda yer alacak.

ARKA SOKAKLAR 609. BÖLÜM

Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekibimiz ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.

Mesut’un tutuklanma haberi ekibimizin gündemini değiştirir. Mesut’un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibimize Mesut’u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır; fakat, bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil’in planları henüz bitmemiştir.

Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet’i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet’i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.