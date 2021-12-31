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Arka Sokaklar bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Arka Sokaklar dizisi bu hafta yok mu, var mı? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

Yılların eskitemediği Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Arka Sokaklar bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Arka Sokaklar dizisi bu hafta yok mu, var mı? Yeni bölüm ne zaman oynuyor? sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte detaylar...

Arka Sokaklar bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Arka Sokaklar dizisi bu hafta yok mu, var mı? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

Türk televizyon tarihinin 16 sezondur devam eden, en uzun soluklu fenomen dizisi “Arka Sokaklar” heyecan geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 609.bölümle devam etti. Cuma günleri ekrana gelen dizinin tarihi yılbaşı gecesine denk geldi. Bu nedenle dizinin akıbeti merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar b ugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Arka Sokaklar dizisi bu hafta yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor? Detaylar ve daha fazlası haberimizde... 

Arka Sokaklar bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Arka Sokaklar dizi bu hafta yok mu, var mı? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

ARKA SOKAKLAR BUGÜN NEDEN YOK 31 ARALIK 2021 CUMA ? ARKA SOKAKLAR DİZİSİ BU HAFTA YOK MU, VAR MI?

Arka Sokaklar dizisi 31 Aralık 2021 Cuma günü Kanal D'de yayınlanmayacak. Kanalın yayın akışına göre dizinin olduğu saatte yılbaşı olması nedeniyle Şarkılar Bizi Söyler programı ekranlara gelecek. 

Programa Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun katılacak ve en güzel şarkıları söyleyerek vatandaşlara keyif dolu bir müzik ziyafeti yaşatacaklar.

Arka Sokaklar bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Arka Sokaklar dizi bu hafta yok mu, var mı? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN OYNUYOR?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü olan 610.bölüm 14 Ocak 2022 Cuma günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Rıza Baba'yla ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor. 

Arka Sokaklar bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Arka Sokaklar dizi bu hafta yok mu, var mı? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

Arka Sokaklar bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Arka Sokaklar dizi bu hafta yok mu, var mı? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

Tayfun Altuntaş
Editör
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