Arka Sokaklar dizi setinde gerginlik! Oyuncular sete çıkmayacak!

Ekranlarda 2006 yılından beri severek izlenen Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi yaşandı. Set çalışanları sezonun başından itibaren maaş alamadıklarını söyleyince, ortalık karıştı. Yaşanan olayın ardından çalışanlara destek olmak isteyen oyuncular harekete geçti. Oyuncular dizi setine çıkmayacaklarını belirttiler.

EMEKÇİLER MAAŞ KRİZİNDE

İddialara göre oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere, kamera arkasında yer alan emekçilerin bugüne kadar olan haftalıklarından hiç para almadıkları belirtildi. 24 Ağustos'ta yeni sezon için sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları ise çok yakın bir tarih olan 20 Ekim 2021'de yapıldığı ortaya çıktı.

3 HAFTA DAHA ÜCRETSİZ ÇALIŞACAKLAR

Yönetime yapılan bildiride 8 haftalık alacakların üç hafta sonra yapılacağı açıklandı. Bu kararla birlikte reytinglerde zirveyi elden bırakmayan Arka Sokaklar, çalışanlarını 3 hafta daha ücretsiz çalıştıracak.