Arka Sokaklar dizisi Ceren Özdemir cinayetini konu aldı
Kanal D'in uzun soluklu dizisi Arka sokaklarda Ceren Özdemir cinayetine yer verdi. Rıza baba karakterinin Ceren Özdemir cinayeti için konuşmaları diziye damga vurdu.
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01 Şubat 2020 Cumartesi 15:37
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