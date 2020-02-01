Arka Sokaklar dizisinde Ceren Özdemir vurgusu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, açık cezaevinden izinli çıkan Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Arduç yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaralamıştı Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan olayda katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye'de derin iz bırakan olay, fenomen dizilerinden Arka Sokaklar'a da konu oldu. Ailesinin doğum günü sürprizi yapmak için eve bekledikleri kızı Ceylan, evinin bulunduğu apartmanın kapısında açık cezaevinden çıkan bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanıyor ve hayatını kaybediyor. Daha sonra ise katil zanlısı emniyet ekipleri tarafından aranıyor ve bulunduğu otobüs garında etkisiz hale getiriliyor. Katil zanlısı gerçek olayda olduğu gibi ayrıca 2 polis memurunu da yaralıyor.

NE OLMUŞTU?

3 Aralık'ta katil Özgür Arduç (35), takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ise 2 polisi de yaralamıştı. "Canavarca hisle kasten öldürme" ve iki kez de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan ve yargılanmaya başlayan katil Özgür Arduç (35), bugün Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Elazığ'a nakledildi.

CEREN'E İLK MÜDAHALE ANNESİ TARAFINDAN YAPILMIŞTI

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Özdemir'in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda sağ olsun doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."