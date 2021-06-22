Arka Sokaklar dizisinde tanışmışlardı! Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu gündem oldu

Oyuncu Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik Arka Sokaklar dizisinde tanışmış ve aşkları gerçeğe dönüşmüştü. 2008 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bir de Murathan adında bir oğulları oldu. Ünlü çift evliliklerini 2011 yılında sonlandırmıştı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendini hayır işlerine adayan Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yarımlarına devam ediyor.

"AYAĞA KALKMA SEBEBİM"

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözlerini yazması sonrası oğlu Murathan Pektaş merak edildi.

Uğur Pektaş 11 yaşındaki oğlu Murathan Pektaş ile sık sık fotoğraflarını paylaşsa da Özçelik ise oğlunu pek sosyal medyada paylaşmıyor.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

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UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

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Uğur Pektaş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?