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  3. Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi, aşı karşıtlarını çılgına çevirdi: Kanal D boykot ediliyor!

Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi, aşı karşıtlarını çılgına çevirdi: Kanal D boykot ediliyor!

Kanal D ekranlarının 597 bölümüyle devam eden ve izleyici tarafından merakla takip edilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ara ara yer verdiği Kovid-19 virüsüne ilişkin detayları bu defa aşı karşıtı izleyicileri çileden çıkardı. Kanal D boykot edilirken, dizinin sona ermesine ilişkin yüzlerce tweet atıldı.

Arka Sokaklar dizisi 597. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Güncel olaylar ve toplumsal sorunların sık sık ele alındığı dizide bu defa istenilen tepki alınamadı. Seyirci dizideki Kovid-19 aşısı çağrısına öyle tepki gösterdi ki, Twitter'da kısa sürede #BoykotKanalD etiketi gündemde birinci sıraya yükseldi

Arka Sokaklar dizisi aşı karşıtlarını çılgına çevirdi: Kanal boykot ediliyor!

"AŞISINI OLMAYANLARLA VİRÜS GİBİ MÜCADELE EDECEĞİZ"

Dizide Rıza Baba karakterinin basına yaptığı açıklamada " Milyarlarca insanın yaptığı gibi, herkes gidip aşısını olmalı, olmayanlarla da tıpkı virüs gibi mücadele edeceğiz." cümlelerine yer verdiği sahne aşı karşıtlarını harekete geçirdi. Kanalı boykot eden bazı izleyiciler dizi için "İç karışıklığa çağrı yapılmış, milleti ayrıştırmaya yönelik mesajlar verilmiş, alenen suç işlenmiştir" yorumlarında bulundu.

Binlerce vatandaş Twitterde #BoykotKanalD etiketi ile kanalı ve bünyesinde yer alan diziyi eleştiri yağmuruna tuttu.

 

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