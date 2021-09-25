Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi, aşı karşıtlarını çılgına çevirdi: Kanal D boykot ediliyor!

Arka Sokaklar dizisi 597. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Güncel olaylar ve toplumsal sorunların sık sık ele alındığı dizide bu defa istenilen tepki alınamadı. Seyirci dizideki Kovid-19 aşısı çağrısına öyle tepki gösterdi ki, Twitter'da kısa sürede #BoykotKanalD etiketi gündemde birinci sıraya yükseldi

"AŞISINI OLMAYANLARLA VİRÜS GİBİ MÜCADELE EDECEĞİZ"

Dizide Rıza Baba karakterinin basına yaptığı açıklamada " Milyarlarca insanın yaptığı gibi, herkes gidip aşısını olmalı, olmayanlarla da tıpkı virüs gibi mücadele edeceğiz." cümlelerine yer verdiği sahne aşı karşıtlarını harekete geçirdi. Kanalı boykot eden bazı izleyiciler dizi için "İç karışıklığa çağrı yapılmış, milleti ayrıştırmaya yönelik mesajlar verilmiş, alenen suç işlenmiştir" yorumlarında bulundu.

Binlerce vatandaş Twitterde #BoykotKanalD etiketi ile kanalı ve bünyesinde yer alan diziyi eleştiri yağmuruna tuttu.